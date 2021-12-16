نواب أميركيون يطالبون بعقوبات وقائية على روسيا

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

طالب ثلاثة نواب أميركيين، أول من أمس، إدارة الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات وقائية على موسكو، وإرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لردع روسيا عن غزو جارتها الغربية.

وقال النواب، وهم جمهوري وديمقراطيان، وثلاثتهم عسكريون سابقون، في أعقاب زيارة قاموا بها إلى أوكرانيا، إنّهم مقتنعون بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يفكّر جدّياً في غزو أوكرانيا عندما حشد عشرات آلاف العسكريين على الحدود مع جارته الغربية.

وقال النائب الديمقراطي، سيث مولتون، للصحافيين: «علينا أن ننشغل بردع بوتين أكثر من استفزازه». وأضاف «إذا قام بوتين بغزو (أوكرانيا)، أريده أن يعرف أنّه سيجد صعوبة في أن يشتري في الدقائق الخمس التالية مشروباً غازياً من آلة بيع».

بدوره، قال النائب الجمهوري مايك والتز إنّه يجب على أميركا فرض عقوبات على روسيا.

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