الكويت تفتح الباب أمام المرأة للتطوع في الجيش

المصدر: الكويت – كونا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأربعاء، فتح باب تسجيل العنصر النسائي للتطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية (ضباط صف وأفراد) اعتبارا من 19 ديسمبر الجاري، وذلك لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم وشهادات الصفين ال12 وال11 وما دون.

وقالت الوزارة في بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن عملية التسجيل ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني حتى 2 يناير المقبل.

وذكرت أن التخصصات المطلوبة لحملة شهادات الجامعية والدبلوم هي (اتصالات) و(إدارة) و(شبكات) و (إلكترونيات) و(طباعة) و(إدخال بيانات) و(أمن شبكات حاسب آلي) و(هندسة كهربائية) و(هندسة ميكانيكية) و(هندسة إلكترونيات) و(لحام بارد) و(هندسة ميكاترونكس) و(قانون) و(مفتش أمني) و (تربية بدنية).

وبحسب البيان يشترط أن تكون المتقدمة للتطوع كويتية الجنسية وأن تكون قد أتمت من العمر 18 عاما ولا تتجاوز ال26 عاما مع استثناء الفنيات والمهنيات من الحد الأعلى، كما يشترط أن تكون لائقة صحيا للخدمة العسكرية وأن تكون محمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية وألا يكون قد سبق الحكم عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.

كما يشترط في المتقدمة للتطوع أن تنهي عملها في الجهة التي تعمل بها وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة وأن تكون الشهادة الدراسية الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية في دولة الكويت.

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