متحور أوميكرون يمكن أن يصبح الأكثر انتشاراً في أوروبا بحلول يناير

المصدر: ستراسبورغ - د ب أ

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن عدد المصابين بالمتحور أوميكرون يتضاعف حاليا كل يومين إلى ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تصبح هذه السلالة هي الأكثر انتشارا في أوروبا الشهر القادم.

وقالت فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "يتوقع العلماء أن يصبح أوميكرون السلالة الأكثر انتشارا في معظم الدول الأوروبية في يناير ... وهو أمر يثير القلق".

وذكرت أن 66% من سكان أوروبا - يمثلون 300 مليون شخص - تم تطعيمهم الآن بشكل كامل، وأنه جرى إعطاء 62 مليون شخص جرعات معززة. وشددت على أن هذا يمثل أفضل حماية ممكنة ضد أوميكرون في الوقت الراهن.

وقالت الطبيبة السابقة إن معدل التلقيح حول العالم بلغ 44%.

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