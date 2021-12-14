«طالبان»: سماح واشنطن بالتحويلات المالية إلى أفغانستان خطوة جيدة

المصدر: «تاس»

رحّبت حركة «طالبان» الأفغانية، أول من أمس، بقرار الولايات المتحدة السماح بإجراء تحويلات مالية غير تجارية إلى أفغانستان.

وكتب المتحدث باسم الخارجية في الحكومة المنبثقة عن حركة «طالبان» (غير المعترف بها دولياً) عبدالقهار بلخي، على صفحته في «تويتر»: «يُعد إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام الـ16 للبنوك خطوة جيدة تمكن الأفغان المقيمين في الخارج من تحويل الأموال إلى عائلاتهم داخل أفغانستان، من خلال شركتي ويسترن يونيون وموني غرام، والقنوات المصرفية الأخرى».

وأضاف بلخي في تغريدة لاحقة: «نحن نقدر هذا التقدم، ونأمل أن يتم ضمان حق الأفغان في الوصول إلى جميع خدمات النظام المصرفي الدولي». وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت في 10 ديسمبر ترخيصاً يسمح بإجراء تحويلات مالية شخصية غير تجارية إلى أفغانستان.

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