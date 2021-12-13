قرار سوري بشأن الرعايا اللبنانيين يبدأ من اليوم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت السلطات السورية عن السماح لجميع الرعايا اللبنانيين بالدخول إلى أراضيها اعتبارا من اليوم الاثنين، وفق إجراءات صحية معينة.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية «سانا» عن وزارة الداخلية السورية قولهاإنه«اعتبارا من 13-12-2021 يسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى القطر شريطة التقيد بالإجراءات الصحية المتخذة من وزارة الصحة وتشمل تحليل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة من المخابر اللبنانية المعتمدة أصولا أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا».

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