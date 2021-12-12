عواصف تجتاح اليونان والعثور على جثة امرأة جرفتها الفيضانات

المصدر: أثينا - رويترز

أعلنت الشرطة اليونانية أن فرق الإطفاء عثرت على جثة امرأة جرفت الفيضانات سيارتها في شمال اليونان بعد العواصف الشديدة التي اجتاحت أجزاء من البلاد يوم السبت وتسببت في حدوث فيضانات.

وعثر رجال الإطفاء على جثة المرأة البالغة من العمر 55 عاما بالقرب من سيارتها في قرية سكوتينا.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في غرب وشمال اليونان يوم السبت في فيضان بعض الأنهار وغمر قرى ومنازل بالمياه. وتلقت فرقة الإطفاء أكثر من 900 اتصال من أجل المساعدة في إزالة الأشجار المتساقطة والتعامل مع الفيضانات.

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