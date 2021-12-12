حالات كورونا المسجلة في روسيا تتجاوز عشرة ملايين

المصدر: موسكو - رويترز

أظهرت بيانات فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تجاوز عشرة ملايين حالة، إلا أن الموجة الأخيرة من الجائحة بدأت في التراجع كما انخفض عدد الوفيات.

ووفقا لتقديرات رويترز، فقد انخفض عدد الإصابات ومعدل الوفيات في الآونة الأخيرة بعد أن سجلت روسيا أكثر شهور الجائحة فتكا حتى الآن في أكتوبر.

وسجلت روسيا اليوم الأحد 29929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أقل معدل إصابة يومية منذ 13 أكتوبر، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى عشرة ملايين و16896.

كما سجلت روسيا 1132 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهو أقل معدل وفيات منذ أواخر أكتوبر، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 289483.

ويبلغ عدد سكان روسيا 144 مليون نسمة. وتستعد روسيا الآن لاحتمال حدوث زيادة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 المرتبطة بمتحور أوميكرون. وفي أواخر نوفمبر أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بأن تعمل على توفير مستلزمات الأدوية والأكسجين وأسرة المستشفيات لمكافحة عدوى متحور أوميكرون.

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