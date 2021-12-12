قاضي التحقيق في انفجار بيروت يطلب القبض على وزير سابق

المصدر: بيروت ■ رويترز

طلب قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع عام 2020 الجمعة من قوات الأمن تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها قبل نحو شهرين بحق وزير سابق ذي نفوذ، متهم في ما يتعلق بالانفجار. وقال مصدر قضائي كبير لـ«رويترز» إن القاضي، طارق بيطار طلب من قوات الأمن، عبر النيابة العامة، تنفيذ مذكرة التوقيف بحق وزير المالية السابق، علي حسن خليل، وإلا ستتم ملاحقة قوات الأمن قضائياً بتهمة تحدي الأوامر القضائية.

ووُجهت اتهامات لعدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين في ما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً، لكنهم رفضوا أن يستجوبهم بيطار، قائلين إنه لا يملك الصلاحية لذلك وإنه غير محايد.

وتعطل التحقيق بسبب دعاوى رفعها متهمين يطالبون بعزله.

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