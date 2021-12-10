الأمم المتحدة تعين مساعدة لبايدن مديرة لليونيسف

المصدر: واشنطن - رويترز

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية أعلنت اليوم الجمعة تعيين كاثرين راسل، وهي مساعدة للرئيس الأميركي جو بايدن، في منصب المديرة التنفيذية القادمة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وراسل في الوقت الحالي مديرة لمكتب شؤون الأفراد في الرئاسة الأميركية ومساعدة للرئيس الأميركي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك للصحافيين "تتولى السيدة راسل هذا الدور حاملة معها عقوداً من الخبرة في تطوير سياسات مبتكرة في تمكين المجتمعات المحلية المحرومة عبر العالم".

وقال بايدن إن راسل "مهيأة يشكل استثنائي" لقيادة اليونيسف. وأضاف "سنفتقد كاثي. لكن خسارتنا مكسب لليونيسف".

وقالت الأمم المتحدة إن راسل عملت سفيرة فوق العادة لقضايا المرأة في العالم في وزارة الخارجية الأميركية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في يوليو إن المديرة التنفيذية المنتهية خدمتها هنرييتا فور تعتزم التنحي للتفرغ لمسألة صحية أسرية.

ومنذ تأسيس اليونيسف في عام 1946 شغل أميركيون منصب المدير التنفيذي للمنظمة.

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