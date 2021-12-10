تسجيل إصابتين بمتحور أوميكرون في الأردن

المصدر: عمان - أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل أول اصابتين بمتحورة أوميكرون في المملكة إحداها لقادم من جنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، بترا، نقلا عن الوزارة أن "الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان"، لافتة إلى أن "الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً".

وأشارت إلى أنه "محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة".

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