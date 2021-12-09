مقاتلات روسية تلازم طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود

المصدر: باريس - رويترز

قال الجيش الفرنسي اليوم الخميس إن مقاتلتين روسيتين تتبعتا طائرتين حربيتين فرنسيتين وطائرة صهريج لتزويد الطائرات بالوقود في الجو في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود في ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع.

وكانت طائرة حربية روسية لازمت طائرتين حربيتين فرنسيتين يوم الأربعاء فيما قالت موسكو إنه تحرك لمنع الطائرات الحربية الفرنسية من دخول المجال الجوي الروسي.

وهذه الحوادث ليست نادرة لكنها تأتي وسط توترات بين الغرب وروسيا في المنطقة.

وقال الكولونيل باسكال إياني المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية لرويترز إن الطائرات الفرنسية كانت تنفذ مهمة استطلاعية لحلف شمال الأطلسي بما يتفق مع الأعراف الدولية.

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