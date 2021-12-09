سورية.. "إعلان مهم" يتعلق بالمقيمين في الخارج

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت السفارة السورية في روسيا، أمس الأربعاء، "إعلاناً مهماً" يتعلق بالمواطنين السوريين المقيمين خارج حدود الدولة السورية وفي دول لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي.

وقالت السفارة في بيانها المنشور عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "تعلمكم السفارة أنه أصبح من الممكن استقبال معاملات الأخوة المواطنين وإنجازها إلكترونيا لدى المركز القنصلي الإلكتروني على الموقع الإلكتروني".

وأوضحت السفارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي "في إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين المقيمين خارج القطر، وإنجاز معاملاتهم القنصلية بيسر وسهولة، وتخفيف معاناة وتكاليف التنقل جراء الحضور إلى بعثاتنا لمتابعة شؤونهم القنصلية، وخاصة الدول التي لا توجد تمثيل دبلوماسي للقطر فيها".

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