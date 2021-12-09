الأمن اللبناني يفكك شبكة تهرب الأشخاص بين لبنان وسورية

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

أعلن الأمن اللبناني، أمس، تفكيك شبكة تنشط في تهريب الأشخاص بين لبنان وسورية وتوقيف أفرادها.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - في بيان صحافي، أمس، أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، إن معلومات توافرت حول نشاط شبكة لتهريب الأشخاص بين لبنان وسورية عبر معابر التهريب غير الشرعية في منطقة وادي خالد.

وأضافت أن القطاعات المختصّة باشرت إجراءاتها لكشف هوية المشتبه فيهم، وتم التوصل إلى تحديد هوية المتورطين بهذه العمليات وهم لبنانيان وسوري.

وأشارت إلى أنه بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الأشخاص الثلاثة برفقة رجل وست نساء وأطفال، جميعهم من التابعية السورية.

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