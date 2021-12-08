قمة إسرائيلية - يونانية - قبرصية تركز على المصالح الاقتصادية

المصدر: تل أبيب ■ د.ب.أ

استضافت إسرائيل، أمس، قمة ثلاثية شملت اليونان وقبرص.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، وصلا إلى إسرائيل ليبحثا مع رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، التحديات الإقليمية في المنطقة، بما في ذلك التوتر بين أنقرة وأثينا.

وبحث المجتمعون أيضاً سبل توطيد التعاون في مشروعات الطاقة، بما في ذلك مشروع مد خط الغاز الطبيعي بين إسرائيل وأوروبا، عبر المياه الإقليمية والأراضي القبرصية واليونانية.

وشهدت العلاقات بين الدول الثلاث تحسناً خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بالمصالح المشتركة الاقتصادية والاستراتيجية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news