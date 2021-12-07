انتهاء قمة بايدن وبوتين بعد محادثات استمرت ساعتين

المصدر: عواصم - وكالات

انتهت المحادثات بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بعيد الساعة 17,00 الثلاثاء، وفق وكالات الأنباء الروسية، على خلفية مخاوف من تصعيد عسكري روسي في أوكرانيا.

واستمرت القمة التي عقدت عبر الفيديو حوالى ساعتين بحسب وكالتي ريا نوفوستي وتاس وانترفاكس.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيجري اتصالا الثلاثاء مع قادة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بعد اختتام قمته الافتراضية مع بوتين. وسيأتي الاتصال لمتابعة التنسيق الذي جرى بين القادة قبيل المحادثات مع بوتين.

وأفاد البيت الأبيض بأن "القادة اتفقوا على التواصل عن كثب لاتباع نهج منسق ومتكامل ردا على حشد روسيا قواتها عند حدود أوكرانيا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news