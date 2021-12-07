إسرائيل تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ أكتوبر

المصدر: تل أبيب - وام

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، بتشخيص 719 إصابة بفيروس كورونا أمس إثر إجراء 105,929 فحصا لكورونا، وبلغت نسبة الفحوصات الموجبة 0.68% وهذا أعلى عدد إصابات يومي بالفيروس الذي يسجل منذ أكتوبر الماضي.

وبعد أن انخفض معامل تناقل العدوى عن 1 عاد الآن ليرتفع إلى 1.02 ويبلغ عدد مرضى كورونا الحاليين 5663 و148 منهم يرقدون في المستشفيات و106 في حالة خطيرة بينهم 61 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.. فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8209 حسب الصحة الإسرائيلية.

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