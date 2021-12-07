الموافقة على تطعيم الأطفال بعمر 5 أعوام ضد كورونا في إسبانيا

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء موافقة لجنة تنظيمية على تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا. وهذا يمهد الطريق أمام إسبانيا لزيادة معدلات التطعيم، التي تبلغ أقل من 90% بين من يبلغون من العمر 12 عاما فأكثر، وهى النسبة التي تعد مرتفعة بالمعايير الأوروبية.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد وافقت في نوفمبر الماضي على استخدام لقاح فايزر/بيونتك للأطفال الذين يبلغون من العمر 5 أعوام فأكثر. ويحق لنحو 3 مليون طفل في إسبانيا الحصول على اللقاح.

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