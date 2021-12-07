تنكيس الأعلام في أميركا بعد وفاة السياسي بوب دول

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتنكيس الأعلام خارج المنشآت العامة في واشنطن، حداداً على وفاة السياسي الجمهوري المخضرم بوب دول.

وتوفي دول، الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ لفترة طويلة عن ولاية كنساس وخاض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس السابق بيل كلينتون عام 1996، الليلة قبل الماضية عن 98 عاماً.

ووصف بايدن في إعلان صدر في واشنطن دول بأنه «من القلائل الذين يمكن اعتبارهم رجال دولة في تاريخنا وبطل حرب».

وتم تنكيس العلم الأميركي إلى منتصف الساري في البيت الأبيض وجميع المباني والأراضي العامة والمراكز العسكرية والمحطات البحرية، وجميع السفن البحرية في الولايات المتحدة وأراضيها في الخارج حتى غروب شمس يوم الخميس المقبل.

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