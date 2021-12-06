وزير الدفاع الأميركي: العمليات العسكرية الصينية قرب تايوان «تمرين»

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الليلة قبل الماضية، أن العمليات العسكرية الصينية الواسعة النطاق، التي نُفذت في الآونة الأخيرة قرب تايوان، تبدو وكأنها «تمرين»، مجدداً التعبير عن دعم واشنطن القوي لهذه الجزيرة.

وفي خطاب خصص جزءاً كبيراً منه للحديث عن مجموعة التحديات التي تُمثلها بكين، أكد أوستن أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة دعم «قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها». وفي حديثه خلال منتدى للدفاع الوطني، نُظم في مكتبة ريغان الرئاسية في سيمي فالي بكاليفورنيا، شدد وزير الدفاع على «الاختلافات الحقيقية على صعيدَي المصالح والقيَم» بين واشنطن والصين، وقال «لكن ما يهم هو الطريقة التي نُدير بها» هذه المصالح والقيَم.

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