الهند تسجل خامس حالة إصابة بمتحور أوميكرون

المصدر: نيودلهي - د ب ا

أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم تسجيل خامس حالة إصابة بمتحور أوميكرون.

ونقلت شبكة " ان دي تي في " عن السلطات القول إن الحالة تعود لشخص / 37 عاما/ وصل إلى دلهي قادما من تنزانيا.

وأضافت السلطات أنه ثبت إصابته بمتحور أوميكرون في مستشفى لوك ناياك جاي براكاش.

وبذلك ترتفع حالات الاصابة بمتحور أوميكرون في الهند إلى خمسة أشخاص.

وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت الخميس الماضي تسجيل أول حالتي إصابة بمتحور أوميكرون.

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