اجتماع استثنائي لدول «التعاون الإسلامي» 19 ديسمبر لبحث أزمة أفغانستان

المصدر: إسلام آباد ■ رويترز

دعا وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، أمس، إلى بذل جهود جديدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة التي تشهدها أفغانستان المجاورة، حالياً، كاشفاً عن عقد اجتماع استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي هذا الشهر.

وسيُعقد اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في إسلام آباد يوم 19 ديسمبر، مع دعوة وفود من الاتحاد الأوروبي، وما يسمى بالدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

وقال قرشي في مؤتمر صحافي في العاصمة الباكستانية: «التخلي عن أفغانستان في هذه المرحلة سيكون خطأ تاريخياً»، مشيراً إلى أن نصف سكان البلاد يواجهون خطر المجاعة الذي قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى.

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