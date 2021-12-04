المكسيك تنقذ 210 مهاجرين عثرت عليهم مكدسين في شاحنة

المصدر: د ب ا

أنقذت السلطات المكسيكية 210 مهاجرين، عُثر عليهم مكدسين، في شاحنة، جنوب شرقي البلاد.

وذكرت «إدارة الحرس الوطني والهجرة»، في بيان أمس الجمعة أن ضباطها عثروا على الأشخاص الأجانب في عربة مقطورة لشاحنة، في نقطة تفتيش، بالقرب من منطقة «اسبيرانزا» بولاية«بويبلا» جنوب شرقي البلاد.

وأضاف البيان أنه تم تفتيش الشاحنة، بعد عدم توقفها بالقرب من بلدية «تيكاماتشالكو»، على بعد حوالي 150 كيلومترا، جنوب شرق مكسيكو سيتي، صباح أمس الجمعة.

وتابعت الإدارة أن ضباطها فتحوا باب العربة المقطورة، بعد أن سمعوا ضربات وصرخات قادمة من الداخل، وعثروا على بالغين وأطفال بين سقالات معدنية وبطاطين ووحدات تكييف.

وتابع البيان أنه تم وضع سائق الشاحنة والمركبة، تحت تصرف النيابة، مضيفا أنه ربما يتم توجيه اتهامات بتهريب البشر.

يذكر أنه قبل أسبوعين، عثرت السلطات المكسيكية على 600 مهاجر، في العربات المقطورة، لشاحنتين نصف مقطورتين بولاية «فيراكروز».



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