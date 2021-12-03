جنوب إفريقيا: حالات الإصابة اليومية بكورونا تتزايد 4 أمثال خلال 4 أيام

المصدر: جوهانسبرغ - د ب أ

سجل العدد اليومي لإصابات مرض "كوفيد - 19" فى جنوب إفريقيا زيادة بمقدار أربعة أمثال تقريبا اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي وذلك في الوقت الذي ينتشر فيه متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد .

ونقلت اليوم الجمعة وكالة بلومبرغ للأنباء عن المعهد الوطني للأمراض المعدية القول إن جنوب إفريقيا سجلت 16055 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ، في الوقت الذي زاد فيه معدل الاختبارات الإيجابية للفيروس بصورة سريعة من 16.5 % إلى 24.3 % يوم الثلاثاء الماضي .

وأضافت الوكالة أن دراسة أجريت بجنوب إفريقيا حول إصابات كورونا منذ بداية الجائحة أشارت إلى أن معدل مخاطر إعادة العدوى والإصابة لدى متحور أوميكرون الجديد يفوق بمقدار ثلاثة أمثال معدل مخاطر إعادة الإصابة والعدوى لآي سلالة أخرى سابقة أخرى لفيروس كورونا .

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