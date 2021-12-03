جورج قرداحي: وقت استقالتي قد حان

المصدر: بيروت -د ب أ

أعلن وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي في حديث لصحيفة «الجمهورية» المحلية ليل أمس الخميس، نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن وقت استقالته من الحكومة قد حان.

وقال قرداحي لصحيفة الـ«الجمهورية» «لقد حان وقت الاستقالة، وأنا مقتنع بأنني اتخذت القرار الصح في التوقيت الصح، ولذلك أشعر براحة داخلية».

وأضاف «لا أريد أن أعطي مجالاً لأحد ليتهمني لاحقاً بأنني أضعت على لبنان فرصة زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للسعودية والتي يمكن أن تكون محطة مناسبة لبدء معالجة الازمة».

وتابع الوزير قرداحي «لا أريد أن أفسح المجال أمام تحميلي مسؤولية أي إجراء سلبي، وسيكتشف اللبنانيون أنني لست سبب ما يعانونه».

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