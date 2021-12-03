النيجر تدعو إلى دعم الشراكة العسكرية بين أوغندا والكونغو الديمقراطية

المصدر: الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) ■ أ.ف.ب

دعا سفير النيجر لدى الأمم المتّحدة، عبده أباري، أمس، في اليوم الأول من تولّي بلاده الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي، إلى دعم الشراكة العسكرية التي أطلقتها كينشاسا وكمبالا، وتمكّنت بموجبها قوات أوغندية من دخول أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية لقتال متمرّدين يتمركزون في جارتها الغربية. وقال السفير خلال مؤتمر صحافي إنّه «حصل اتفاق بين سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا (..)، وهذه مبادرة يجب دعمها». وأضاف أنّ «هذين البلدين يضعان قواتهما سوياً لكي يتمكنّا ليس فقط من قتال القوات الديمقراطية المتحالفة، بل كذلك العديد من الجماعات التي تقاتل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية». وشدّد أباري على أنّ «توحيد جهودنا ووجود إرادة سياسية لدينا لقتال الجماعات الإرهابية أو المسلحة مبادرة جيدة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news