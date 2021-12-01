إيران ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية

المصدر: طهران - رويترز

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تبلغ 20%، باستخدام أجهزة طرد مركزية تقع في منشأة "فوردو" النووية.

وقالت الوكالة إن أجهزة الطرد المركزي الجديدة في المنشأة، المدفونة في جبل، يمكنها تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.

وأضافت الوكالة في بيان أنها تحققت، الثلاثاء، من أن إيران ضخت كمية من سداسي فلوريد اليورانيوم بنسبة نقاء تصل 5%إلى 166 جهازا للطرد المركزي من طراز "IR-6" في منشأة "فوردو" بهدف تخصيبها لتصل إلى درجة نقاء بنسبة 20%.

وأعلنت الوكالة، في تقرير لأعضاء الأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز، الأربعاء، أنها تخطط لرفع درجة الرقابة في منشأة "فوردو" (FFEP اختصارا).

وقالت في تقريرها إن "الوكالة قد قررت وإيران وافقت على رفع درجة التحقق من النشاطات في منشأة "FFEP" وستواصل استشاراتها مع إيران للتوصل إلى إجراءات عملية لتطبيق تلك النشاطات".

ومن المتوقع أن تساهم الخطوة الأخيرة في رفع درجة التوتر بالمحادثات التي تجريها قوى العالم مع طهران في سبيل دفعها للامتثال بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، المعروف أيضا باسم "خطة العمل المشتركة".

وانطلقت الإثنين، الجولة السابعة من المفاوضات النووية مع إيران، بعد تعليقها منذ يونيو الماضي.

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