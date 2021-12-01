متحور "أوميكرون".. "الصحة العالمية" تتحدث عن الموقف الحالي للقاحات المتوفرة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 24 دولة حالات إصابة بمتحور أوميكرون حتى الآن، داعية إلى تكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن الفيروس، بحسب صحيفة "الغارديان".

ونقلت الصحيفة عن وكالة "رويترز"، أن المنظمة أكدت أنه لا دليل حتى الآن على تراجع فعالية لقاحات كورونا أمام متحور أوميكرون.

واعتبرت أنه لا توجد حاجة لتطوير لقاحات جديدة لكورونا، ويجب على مصنعي اللقاحات إجراء بعض التعديلات على اللقاحات الحالية.

وأشارت المنظمة إلى أن الإصابات الأولى المسجلة بالمتحور أعراضها "خفيفة" و"غير خطرة"، داعية الملقحين ضد كورونا إلى مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وعن عودة حظر السفر في بعض الدول، تقول إنه "لهذه الإجراءات تبعات"، لافتة إلى أن أوروبا أصبحت "مركزا لتفشي جائحة كورونا".

وأثار أوميكرون، المكتشف في جنوب أفريقيا، قلقا أكثر من أي سلالة أخرى منذ ظهور دلتا التي تبين أنها أشد عدوى من متحورات كوفيد-19 السابقة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن "احتمال انتشار أوميكرون في العالم "مرتفع"، ولكن حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي وفاة مرتبطة بالمتحور الجديد.

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