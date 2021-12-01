بلينكن: أي «عدوان» روسي على أوكرانيا سيؤدي إلى ردّ «خطر»

المصدر: ريغا ■ وكالات

حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، في ريغا، على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من أن أي «عدوان» روسي جديد على أوكرانيا سيستدعي رداً «خطراً».

وأكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللاتفي، ادغارز رينكيفيكس، أن «أي تحركات تصعيدية من جانب روسيا، ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة وللاتفيا، وأي عدوان جديد ستكون له تداعيات خطرة».

وكانت أوكرانيا قد دعت، الإثنين، حلفاءها إلى التحرّك بسرعة لمنع روسيا من غزو أراضيها، مؤكدة أن موسكو قد تبدأ هجوماً «في غمضة عين»، في وقت تثير تحركات القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا قلق الغرب. وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «من الأفضل التحرك الآن وليس لاحقاً» من أجل «كبح جماح روسيا».

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