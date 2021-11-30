سوريا تحبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى السعودية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت جهات أمنية في سوريا، اليوم، عن ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة كانت مخبأة في شحنة مواد غذائية، كانت في طريقها للتصدير إلى السعودية.

وأشار مصدر في الجهات المختصة لوكالة الانباء الرسمية "سانا" إلى أنه تم إيقاف شاحنة في بريف دمشق وتبين أنها تحمل أكياسا من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاغون" ضمن شحنة معكرونة كانت معدة للتصدير إلى السعودية بوزن 170 غراما لكل كيس وبوزن إجمالي يقارب الـ 525 كيلوغراماً.

ولفت المصدر إلى أنه تم رش مادة الفلفل لتضليل الأجهزة والكلاب المدربة على كشف المواد المخدرة، مبيناً أنه تمت مصادرة المواد، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات السورية مرارا عن مصادرة شحنات من حبوب الكبتاغون، آخرها في 24 من الشهر الحالي تضمنت 525 كيلوغراما مخبأة أيضا في أكياس معكرونة.

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