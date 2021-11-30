اليابان تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" داخل حدودها

المصدر: طوكيو - د ب أ

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنه قد تم تأكيد إصابة رجل عاد من ناميبيا إلى اليابان بمتحور "أوميكرون"، ليمثل بذلك أول حالة يتم إعلان إصابتها بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للانباء اليوم الثلاثاء عن ماتسونو القول، إن الرجل المصاب بمتحور "أوميكرون" وصل إلى "مطار ناريتا" الواقع خارج طوكيو أمس الاول الأحد.

ولم ترد تقارير عن تسجيل أي حالات اشتباه في إصابة أي شخص آخر بمتحور "أوميكرون"، بحسب تصريحات ماتسونو.

ومن المقرر أن تصدر وزارة الصحة إحاطة بشأن الحالة في الساعة السادسة مساء بتوقيت اليابان.

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