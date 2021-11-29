رياح عاتية تقتل 4 وتصيب 19 في إسطنبول

المصدر: إسطنبول - رويترز

قال مكتب حاكم إسطنبول في بيان إن أربعة أشخاص، بينهم أجنبي، لقوا حتفهم وأصيب 19 بجراح اليوم الاثنين عندما ضربت رياح عاتية أكبر مدينة تركية والمناطق المحيطة بها.

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا إن إسطنبول تعرضت لرياح قوية وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة اليوم الاثنين، وسط توقعات بأحوال جوية سيئة في المناطق القريبة من الساحل مثل مدينة إزمير في غرب البلاد. وحذرت المديرية من احتمال استمرار الرياح القوية غدا الثلاثاء.

وأضاف مكتب حاكم اسطنبول في البيان: "بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن رياح جنوبية غربية في إسطنبول منذ الصباح، لاقى أربعة أشخاص حتفهم، أحدهم أجنبي وثلاثة مواطنين أتراك، وأُصيب 19 تركيا بجراح بينهم ثلاثة حالتهم حرجة".

وتسببت الرياح في انهيار أجزاء من بعض المباني، وأخذ المشاة يهرولون للنجاة بأنفسهم من القطع المتطايرة.

وأبلغت الخطوط الجوية التركية عن تعطيلات في جدول رحلاتها، كما أُغلق مضيق البوسفور أمام حركة السفن في الاتجاهين.

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