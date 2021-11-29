"الصحة العالمية" تتوقع إصابة المطعمين بلقاحات كورونا بـ"أوميكرون" بنسبة محدودة

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع إصابة الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد (أوميكرون)، وإن كان بنسبة محدودة.

وأكدت المنظمة أن ثمة قدر كبير من عدم اليقين إزاء قدرة أوميكرون على التغلب على جهاز المناعة، كما أكدت أن المتحور الجديد لديه عددا غير مسبوق من زيادة التحورات وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة

وأضافت أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة.

وحذرت المنظمة من أنه قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 اعتماداً على خصائص أوميكرون، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة.

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