مصر: حظر دخول المقار الحكومية دون الحصول على اللقاح بداية من ديسمبر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المصرية الدكتور خالد قاسم، إن الدولة قررت عدم السماح بدخول أي موظف إلى مقر عمله بدءًا من 15 نوفمبر الماضي، وابتداءً من أول ديسمبر لن يسمح للمواطنين بدخول إلى أي مقار حكومية، ما لم يكن حاصل على اللقاح.

وتابع قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية mbc مصر، مساء أمس الأحد، أن الهدف من هذا القرار هو حث المواطنين على الحصول على اللقاح.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن البنوك وهيئات البريد ينطبق عليهم هذا القرار، ومن الممكن أن يتعامل المواطن مع ماكينة الصراف الآلي، إلى أن يتم الحصول على هذا اللقاح.

وأكد قاسم أن مسؤول الأمن الموجود في المقار الحكومية هو المنوط به التأكد من حصول المواطن على اللقاح، قبل الحصول على أي خدمة حكومية.

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