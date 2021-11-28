المغرب يعلق لأسبوعين الرحلات الجوية الوافدة بسبب "أوميكرون"

المصدر: الرباط - د ب أ

ذكرت وسائل إعلام مغربية رسمية أن المملكة المغربية قررت تعليق كل الرحلات الجوية القادمة إليها لمدة أسبوعين مبدئيا بسبب الانتشار السريع لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وأوضحت وكالة الأنباء المغربية الرسمية اليوم الأحد أنه لن يتم السماح بهبوط رحلات جوية في المغرب اعتبارا من منتصف هذه الليلة مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" ولاسيما في أوروبا وإفريقيا.

وأضافت الوكالة أنه سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى المغرب من أجل الحفاظ على النجاحات التي تحققت حتى الآن في مكافحة فيروس كورونا.

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