الصحة العالمية: دول الخليج خالية من "أوميكرون"

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية بالمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط الدكتور فهد الجوفي عدم وجود متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، في المملكة ولا في أية دولة خليجية حتى اللحظة.

وقال الجوفي في تصريح لصحيفة "البلاد" السعودية، إن "الإجراءات الاحترازية التي تواصل اتخاذها المملكة العربية السعودية وقفت سدا منيعا أمام دخول هذا المتحور الخطير فضلا عن وعي المواطن والمقيم على أرض المملكة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

ولفت إلى "خطورة المتحور الجديد مقارنة بسلالات أخرى على أصحاب الأمراض المزمنة وأن الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاحات تحد من الإصابة بهذا المتحور"، مؤكدا أن العمل جار حاليا لإيجاد لقاح جديد خاص بالمتحور "أوميكرون".

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