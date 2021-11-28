مسافر يختبئ في مقصورة عجلة طائرة أميركية لأكثر من ساعتين

المصدر: ميامي - د ب أ

اختبأ مسافر خلسة في حجرة ضيقة لمعدات هبوط طائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز لأكثر من ساعتين أثناء رحلتها من غواتيمالا إلى ميامي صباح السبت.

ووفقا لصحيفة ميامي هيرالد، قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود إنه تم القبض على الرجل (26 عاما) في مطار ميامي الدولي عندما حاول الاختباء في حجرة عجلات الهبوط. وتم نقله إلى مستشفى محلي.

وقالت الهيئة: "يتعرض الأشخاص لمخاطر شديدة عندما يحاولون إخفاء أنفسهم في أماكن ضيقة ... ولا يزال الحادث قيد التحقيق".

وقال مسؤول الاتصالات في إدارة الطيران بمقاطعة ميامي ديد،جريج تشين، إن الرجل كان مختبئا في حجرة معدات هبوط رحلة أميركان إيرلاينز 1182 في رحلة تستغرق نحو ساعتين و50 دقيقة من مدينة جواتيمالا سيتي إلى ميامي.

وقالت إدارة شرطة ميامي ديد إنها ساعدت هيئة الجمارك وحماية الحدود في تحقيقاتها.

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