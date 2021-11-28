إسرائيل تحظر دخول الأجانب من جميع الدول تحسباً من "أوميكرون"

المصدر: رويترز

قالت إسرائيل يوم السبت إنها ستحظر دخول جميع الأجانب إلى البلاد لتصبح أول دولة تغلق حدودها تماما للتصدي لسلالة أوميكرون وقالت إنها ستستعين أيضا بتقنية تتبع الهاتف التي تستخدم لمكافحة الإرهاب من أجل احتواء انتشار هذه السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بيان إن الحظر سيستمر 14 يوما وبانتظار موافقة الحكومة.

ويأمل المسؤولون أن يتوافر خلال تلك الفترة مزيد من المعلومات حول مدى فعالية لقاحات كوفيد-19 ضد أوميكرون والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه «مثير للقلق».

وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد لقناة (إن 12) إن «فرضيات عملنا هي أن السلالة موجودة بالفعل في كل بلد تقريبا وأن اللقاح فعال، على الرغم من أننا لا نعرف بعد إلى أي مدى».

وقال بينيت إنه سيكون لزاما على الإسرائيليين الذين يدخلون البلاد، بما في ذلك من تم تطعيمهم، البقاء في الحجر الصحي. وسيبدأ سريان الحظر في منتصف الليل بين الأحد والاثنين. وتم يوم الجمعة فرض حظر على دخول الأجانب القادمين من معظم الدول الأفريقية.

وقال البيان إنه سيتم استخدام تقنية تتبع الهاتف الخاصة بجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) لتحديد أماكن حاملي السلالة الجديدة من الفيروس من أجل الحد من انتقاله للآخرين.

وتم استخدام تقنية المراقبة بشكل متقطع منذ مارس 2020 حيث يتم مضاهاة أماكن حاملي الفيروس بالهواتف المحمولة الأخرى القريبة لتحديد من خالطوهم. وحدت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا العام من نطاق استخدامها بعد أن قدمت جماعات الحقوق المدنية طعونا بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وتم اكتشاف السلالة الجديدة أيضا في بلجيكا وبوتسوانا وهونج كونج وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وأثارت قلقا عالميا وموجة من القيود على السفر على الرغم من أن علماء الأوبئة يقولون إنه قد فات أوان فرض مثل هذه القيود لمنع أوميكرون من الانتشار على مستوى العالم.

وأكدت إسرائيل حتى الآن تسجيل حالة واحدة من سلالة أوميكرون وسبع حالات مشتبه بها.

ولم تقل وزارة الصحة ما إذا كانت الحالة المؤكدة قد تم تطعيمها. وقالت الوزارة يوم السبت إن ثلاثا من الحالات السبع المشتبه بها تم تطعيمها بالكامل وإن ثلاث حالات لم تكن عائدة من السفر للخارج في الآونة الأخيرة.

وتقول وزارة الصحة إنه تم تطعيم نحو 57 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة بشكل كامل، مما يعني أنهم إما تلقوا جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بيونتيك أو لم يمر خمسة أشهر على تلقي جرعتهم الثانية.

وسجلت إسرائيل 1.3 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وأكثر من ثمانية آلاف وفاة منذ بدء الجائحة.



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