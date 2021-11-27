الكويت توقف رحلات الطيران مع 9 دول إفريقية

المصدر: الكويت - كونا

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم السبت إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع كل من جنوب إفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو واسواتيني وزامبيا وملاوي باستثناء طائرات الشحن.

وقالت الإدارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحجر المؤسسي يطبق على المواطنين القادمين من تلك الدول المذكورة آنفا لمدة سبعة أيام مع عمل فحص Pcr عند الوصول وفي اليوم السادس من الحجر.

وذكرت أنه يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من تلك الدول ما لم يقيموا خارج هذه الدول مدة 14 يوما على الأقل.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية ونظرا إلى الوضع والتداعيات المترتبة على انتشار سلالة متحورة جديدة لفيروس (كورونا).

ودعت الإدارة المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة وخصوصا إلى الدول التي ظهرت فيها السلالة المتحورة الجديدة للفيروس.

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