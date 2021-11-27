رئيس الوزراء الإثيوبي يتعهد بـ"تدمير" متمرّدي تيغراي

المصدر: أديس أبابا - أ ف ب

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن قواته "ستدمّر" متمرّدي إقليم تيغراي الشمالي، فيما بثّت وسائل الإعلام الرسمية تسجيلات مصوّرة ذكرت أنها التقطت أثناء تواجده على جبهة القتال.

وقال آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، في تسجيل مصوّر مدّته 34 دقيقة نشر على صفحة مكتبه في تويتر السبت: "ندمّر العدو بشكل شامل، لا عودة (من الحرب) دون الانتصار".

وأضاف: "سننتصر، يتفرّق الأعداء وهناك مناطق يجب أن نسيطر عليها".

وأعلن آبي الأسبوع الجاري توليه قيادة العمليات ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي كانت تهيمن على الساحة السياسية الوطنية لكنها انخرطت في حرب دامية مع حكومته على مدى العام الماضي. وأدى الإعلان إلى تعبئة في أديس أبابا.

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