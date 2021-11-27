المكسيك: مقتل 19 شخصاً وإصابة 32 دهستهم حافلة داخل منزلهم !

المصدر: د ب ا

لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 32 آخرين في حادث سير لحافلة بولاية مكسيكو، حسبما أعلنت سلطات الولاية يوم الجمعة.

واصطدمت الحافلة بمبنى سكني في بلدة سان خوسيه ال جواردا (50 كيلومترا جنوب غرب مكسيكو سيتي) بسبب تعطل المكابح، وفقا للسلطات.

وذكرت سلطات الولاية في بيان إن الحافلة كانت في رحلة من ولاية ميتشواكان بغربي المكسيك إلى مدينة «تشالما» وهي من المزارات الدينية في ولاية مكسيكو.

وأوضحت السلطات أنه كان هناك قُص!ر بين المصابين، إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل بشأن الوفيات.

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