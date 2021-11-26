تركيا تغلق الحدود أمام القادمين من 5 دول بسبب سلالة كورونا الجديدة

المصدر: إسطنبول - رويترز

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الجمعة إن بلاده أغلقت حدودها أمام المسافرين القادمين من خمس دول باعتبار ذلك إجراء احتياطيا ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وقال قوجة على "تويتر" إن تركيا لن تسمح بدخول المسافرين القادمين من بوتسوانا وجنوب إفريقيا وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي اعتبارا من ليل اليوم الجمعة بسبب تزايد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة.

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