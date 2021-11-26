مصر ترفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة عن رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم في صحفتها على "الفيس بوك" إنها تتابع البيانات الأولية الواردة من جنوب إفريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح البيان أن اللجان العلمية والخبراء والباحثين بالوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية تقوم بدراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا التحور.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان أن الوزارة على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية سواء فيما يتعلق باجتماع فريق خبراء تابع للمنظمة اليوم الجمعة أو ما يتوصل إليه خبراء المنظمة فيما يتعلق بالتحور الجديد .

وأكد البيان أن الوزير شدد على انتهاء الدراسات المتعلقة بهذا الشأن في أسرع وقت تمهيدا لعرض النتائج على اللجنة العليا لمتابعة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان مأمونية الوضع الصحي في مصر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news