أول دولة عربية تحظر دخول المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا

المصدر: متابعات ووكالات

أعلنت المملكة المغربية اليوم حظر دخول المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا، لتكون أول دولة عربية تتخذ هذا القرار بعد أكتشاف المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في جنوب أفريقياز



وأعلنت وزارة الخارجية المغربية على موقعها في "تويتر"، قرار المملكة بحظر دخول المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا.

وأعلنت دول عدة عبر العالم، خصوصاً في أوروبا منع الرحلات الجوية الآتية من دول تقع في جنوب القارة الإفريقية بعدما رصدت في جنوب أفريقيا للمرة الأولى متحورة جديدة لفيروس كورونا.

وتتزايد المخاوف بشأن متغير جديد لفيروس كورونا تمّ رصده في جنوب إفريقيا، حيث أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية اكتشاف 22 حالة إصابة بالسلالة B1529.1 في جنوب إفريقيا، وقال إنه من المتوقع تسجيل حالات إصابة أخرى مع استمرار التحليل الجيني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية السلالة كأحد "السلالات الخاضعة للمراقبة".

وقالت ماريا فان كيركهوف خبيرة كورونا في منظمة الصحة العالمية، إنه تم اكتشاف السلالة في جنوب إفريقيا وليس هناك حاليا غير أقل من 100 تسلسل جينوم كامل للسلالة.

وأشارت كيركهوف إلى أن العدد الكبير من الطفرات التي أحدثتها السلالة يمكن أن تغير من سلوك الفيروس. لكن لم يتضح بعد ما الذي يمثله ذلك بالنسبة لفعالية اللقاحات والأدوية الحالية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سوف يقترح وقف حركة السفر الجوي من جنوب القارة الإفريقية في ظل تزايد المخاوف بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في تلك المنطقة.

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