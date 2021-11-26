إسرائيل "على وشك" إعلان حالة الطوارئ بسبب متحور كورونا الجديد

المصدر: تل أبيب - رويترز

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت مع خبراء الصحة، اليوم الجمعة، لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد B.1.1.529، والتي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا، ووفقًا لخبراء الصحة فإنه أكثر عدوى من سلالة دلتا.

قال بينيت في بيان صادر عن مكتبه: نحن الآن على وشك إعلان حالة الطوارئ، مؤكدًا: "مبدؤنا الرئيسي هو التصرف بسرعة وقوة الآن".

وأبلغت إسرائيل عن حالة واحدة من السلالة الجديدة لمسافر عائد من ملاوي، كما أعلنت أمس الخميس منع مواطنيها من السفر إلى جنوب إفريقيا وحظر دخول الأجانب من المنطقة.

وتعقد منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اجتماعًا لتقييم المتحور الجديد الموجود في جنوب إفريقيا، حيث وصفه العلماء أنه الأسواء على الإطلاق.

ومن المقرر أن يحدد الاجتماع ما إذا كان ينبغي تعيين المتغير B.1.1.529 كمصدر مثير للقلق أم لا، فهو يحمل عددًا كبيرًا للغاية من الطفرات، واستجاب بعض قادة العالم بإصدار احتياطات جديدة وقيود سفر، بينما شهدت الأسواق في جميع أنحاء العالم تراجعات ناجمة عن حالة عدم اليقين.

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