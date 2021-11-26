إجلاء فتاة غلاف «ناشيونال جيوجرافيك».. الموناليزا الأفغانية إلى إيطاليا

المصدر: د ب ا

قالت الحكومة الإيطالية يوم الخميس إن شربات جولا «الفتاة الأفغانية» ذات العيون الخضراء الشهيرة والتي ظهرت على غلاف مجلة ناشيونال جيوجرافيك عام 1985، تم إجلاؤها إلى إيطاليا.

وجاء في بيان لرئاسة مجلس الوزراء، في إيطاليا، إن «المواطنة الأفغانية شربات جولا وصلت إلى روما».

وذكر البيان إن جولا طلبت المساعدة في مغادرة أفغانستان بعد أن استعادت طالبان السلطة في أغسطس الماضي.

وتمت مساعدتها في إطار برنامج إجلاء إيطالي أوسع والموضوع للمواطنين الأفغان وخطة الحكومة لاستقبالهم ودمجهم في المجتمع.

وفي أعقاب سيطرة طالبان، تم إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان. ووقعت العديد من الهجمات في البلاد ويعتبر الوضع الإنساني هناك كارثيا.

وتواجه البلاد حاليا مجاعة بسبب نقص السيولة وذلك بالإضافة إلى الحياة في ظل نظام طالبان، والقتل الانتقامي، والتفجيرات اليومية.

وجذبت جولا انتباه الرأي العام العالمي عندما تم نشر صورتها على غلاف مجلة ناشيونال جيوجرافيك في يونيو 1985. وبعد ذلك تم استخدام الصورة على نطاق واسع للإعلان عن محنة اللاجئين.

وأكسبت الصورة الأيقونية، التي التقطها المصور ستيف ماكوري، جولا لقب «موناليزا الحرب الأفغانية».

والتقط ماكوري الصورة لها في ديسمبر 1984، عندما كانت جولا في الثانية عشرة من عمرها في مخيم للاجئين. وكانت تعيش في باكستان منذ غزو الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت لأفغانستان عام 1979.



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