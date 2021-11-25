الكويت.. التأشيرات السياحية "أونلاين" لرعايا 53 دولة ولبعض مقيمي "مجلس التعاون"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بــوزارة الداخليــة الكويتية أنه وبالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، تم تحديث نظام التأشيرات الإلكترونية E-Visa، بحيث يتم إصدار التأشيرات السياحية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك لـ 53 دولة مسموحا لرعاياها بالحصول على هذا النوع من التأشيرات، إضافة إلى بعض مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب المهن المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 220/2008.

وقالت الإدارة إن هذه المهن تتمثل في: الأطباء والصيادلة، المحامين، المهندسين، المستشارين، القضاة وأعضاء النيابة العامة، الأساتذة الجامعيين، الصحافيين والإعلاميين، الطيارين، محللي النظم ومبرمجي كمبيوتر، المديرين، رجال الأعمال، أعضاء السلك الديبلوماسي، أصحاب ومديري ومندوبي الشركات والمؤسسـات التجاريـــة، وكذلك حاملو الإقامة المميزة السعودية، موضحة أنه تمت إضافة نظام الدفع الإلكتروني لرسوم إصدار التأشيرة، وتمت إعادة تشغيل النظام بعد تطويره اعتبارا من صباح أمس الأربعاء 24 الجاري.

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