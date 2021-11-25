أستراليا تصنّف «حزب الله» «منظمة إرهابية»

المصدر: سيدني ■ أ.ف.ب

صنّفت الحكومة الأسترالية، أمس، «حزب الله» بأسره «منظمة إرهابية»، لتوسع بذلك نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للحزب المسلّح، الذي يمارس نفوذاً واسعاً في لبنان، إلى جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية.

وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، إن الحزب المسلّح المدعوم من إيران «يواصل التهديد بشنّ هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية» ويشكّل تهديداً «حقيقياً» و«موثوقاً به» لأستراليا.

وبموجب القرار بات محظوراً في أستراليا، حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة، الانتماء إلى «حزب الله» أو تمويله. من جهته، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بالقرار، وشكر «صديقه» رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، على هذه الخطوة.

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