لجنة الانتخابات الليبية تستبعد سيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي

المصدر: طرابلس - رويترز

قالت لجنة الانتخابات الليبية اليوم الأربعاء في حكم أولي إن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك وفقا لقائمة أرسلها مسؤول من اللجنة اليوم الأربعاء.

وأصدرت اللجنة قائمة الأسماء الكاملة التي تعتبرها مؤهلة للترشح في الانتخابات انتظارا لعملية طعن القضاء الليبي صاحب القرار النهائي فيها.

وشملت القائمة استبعاد 25 مترشحاً، لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب ما جاء في ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية".

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