زيادة إصابات كورونا بنسبة 23% في الأمريكتين

المصدر: برازيليا - رويترز

قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية اليوم الأربعاء إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قفزت بنسبة 23 بالمئة في الأمريكتين في الأسبوع الماضي، وإن معظم الزيادة في أمريكا الشمالية حيث تسجل الولايات المتحدة وكندا معدلات إصابة مرتفعة.

وحذرت المنظمة من أن منطقة الأمريكتين قد تشهد انتكاسة مثل التي تشهدها أوروبا.

وقالت إن أمريكا الوسطى، على النقيض من ذلك، شهدت تراجعا نسبته 37 بالمئة في الإصابات الجديدة بالمرض لكن كل دول أمريكا الجنوبية، عدا البرازيل وسورينام وفنزويلا، تسجل ارتفاعات في إصابات كوفيد-19.

وأشارت أيضا إلى زيادة الحالات بنسبة 400 بالمئة في سانتا كروز في بوليفيا بعد أن منعت احتجاجات الناس من الوصول لمراكز التطعيم والفحوص.

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