سرقة برج مراقبة معسكر للجيش الأميركي في الكويت

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تعرض معسكر الجيش الأميركي في منطقة اللياح شمال الكويت للسرقة من قبل مجهولين، استغلوا عدم وجود كاميرات مراقبة قرب المعسكر، وسجلت قضية جناية حملت مسمى "سرقة".

وقال مصدر أمني: "إن رجال البحث والتحري في محافظة الجهراء فتحوا تحقيقاً موسعا لكشف ملابسات الواقعة، وضبط الجناة".

وأضاف المصدر، أن ضابطين أميركيين تقدما، مساء أمس الثلاثاء، إلى مخفر شرطة المطلاع وطلبا تسجيل قضية سرقة برج المراقبة، ولا تزال التحريات جارية.

وأوضحت المصادر أنه بعد انتهاء مناورة خليج 2021 الخميس الماضي والتي شاركت فيها القوات الكويتية والسعودية والأمريكية، تم نقل عدد من المعدات والآليات للمعسكر من منطقة المناورات بما فيها البرج المسروق.

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